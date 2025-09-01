De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dicho fenómeno meteorológico causará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros (mm) en costas de Colima, Michoacán y Jalisco, y en Guerrero precipitaciones muy fuertes (de 50 a 75 milímetros).

A 230 kilómetros (km) al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 240 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, se formó la depresión tropical Doce-E.

¿Qué estados se verán afectados por la depresión tropical Doce-E?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dicho fenómeno meteorológico causará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros (mm) en costas de Colima, Michoacán y Jalisco, y en Guerrero precipitaciones muy fuertes (de 50 a 75 milímetros).

Además, estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo, oleaje elevado, de dos a tres metros (m) de altura y rachas de viento fuertes, de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h).

Debido a las diferentes afectaciones que pueden presentarse, como encharcamientos, inundaciones, caída de árboles y deslaves, el organismo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) exhorta a las y los habitantes estar al pendiente de sus avisos, y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y obedecer indicaciones de Protección Civil.