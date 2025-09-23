PRI denuncia a Adán Augusto López ante autoridades de EU por presuntos vínculos con crimen organizado

El dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, informó que su partido presentó una denuncia ante autoridades de Estados Unidos contra el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, por presuntos vínculos con el crimen organizado en México.

En conferencia de prensa en el Senado de la República y a través de sus redes sociales, Moreno explicó que la denuncia fue presentada ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

“Después de meses de estar trabajando y tener reuniones a nivel nacional e internacional, hemos presentado datos, información y denuncia clara ante las agencias en el Gobierno de Estados Unidos”, declaró.

Además, señaló que los datos también se entregaron al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro.





Contenido de la denuncia

En el documento entregado a las autoridades estadounidenses se detalla:

Escribo para proporcionar información sobre posibles actividades criminales que involucran a ciudadanos mexicanos con vínculos significativos con el gobierno mexicano, quienes aparentemente están involucrados en una organización criminal y realizan varias actividades ilícitas, como un esquema para robar crudo en México, transportarlo a Estados Unidos para su procesamiento y luego importar el producto refinado de regreso a México. Este esquema parece violar varias leyes federales de Estados Unidos.



La denuncia menciona actividades como robo de crudo, contrabando y lavado de dinero, señalando que las operaciones tendrían un impacto transfronterizo entre México y Estados Unidos.

Al ser confrontado por los medios esta tarde, Adán Augusto respondió que "no hace caso a mafufadas".





“Cartel de Macuspana” y presuntos nexos de alto nivel

A través de Twitter, Moreno afirmó que el llamado “#CartelDeMacuspana” fue creado “desde Palacio Nacional” y responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al senador morenista:

“El #CartelDeMacuspana se creó desde Palacio Nacional. No fue casualidad ni un error, fue la decisión de @lopezobrador_, de la mano del narcosenador de MORENA @adan_augusto, para entregar al crimen organizado el control del Gobierno. Hoy el pueblo de México paga las consecuencias de esa traición. ”

En otro mensaje, agregó que “la infiltración del crimen organizado en el Gobierno de MORENA se permitió desde los más altos niveles del poder. Fueron, el Presidente @lopezobrador_ y su Secretario de Gobernación, @adan_augusto, quienes pusieron en posiciones clave a narcopolíticos que organizaron, financiaron y encubrieron actividades criminales.”

El PRI incluso compartió un gráfico que detalla supuestas relaciones entre altos funcionarios y grupos criminales, incluyendo figuras como gobernadores vinculados al partido Morena, familiares de López Obrador y líderes de redes de contrabando y lavado de dinero. En el esquema se señala a Adán Augusto López como figura clave de “La Barredora”.





Relación con Hernán Bermúdez y “La Barredora”

El caso también vincula a López Hernández con Hernán Bermúdez, ex secretario de seguridad de Tabasco durante su gestión como gobernador, detenido recientemente en Paraguay por presuntos lazos con el grupo delictivo La Barredora.

Las investigaciones del gobierno mexicano señalan que Bermúdez, identificado como ‘Comandante H’, habría liderado esta organización criminal mientras ocupaba el cargo de seguridad pública estatal.

De acuerdo con el PRI, la denuncia contra López Hernández busca exponer supuestos vínculos con el crimen organizado y su participación en actividades ilícitas como el huachicol, el contrabando y el lavado de dinero.

Actualmente, Adán Augusto López Hernández es senador y líder de la bancada de Morena en la Cámara Alta, tras haber competido por la candidatura presidencial de su partido para las elecciones de 2024.