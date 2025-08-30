Los cuerpos fueron encontrados alrededor de las 19:00 horas en un camino de terracería en el poblado de El Pinole, de la sindicatura de Culiacancito, al norponiente de la capital sinaloense

Luego de los ataques a tres hospitales en Culiacán, Sinaloa, la noche de este sábado fueron hallados los cuerpos de dos hombres con un narcomensaje de 'La Chapiza', facción del Cártel de Sinaloa en disputa con 'Los Mayitos'.

Los cuerpos fueron encontrados alrededor de las 19:00 horas en un camino de terracería en el poblado de El Pinole, de la sindicatura de Culiacancito, al norponiente de la capital sinaloense, en las inmediaciones de una reconocida empresa de carne, de acuerdo con reportes locales.

Las víctimas presentaban heridas de bala y una de ellas tenía encima un mensaje firmado por 'La Chapiza', como se identifica a los sicarios que operan para los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

"Sigan mandando más carne de cañón. Así van a quedar" , se leyó en la cartulina.

El hallazgo ocurre tras una jornada de violencia que cobró la vida de cinco personas tras los ataques registrados en tres hospitales de Culiacán.

Apenas el pasado 25 de agosto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que este año la entidad retomará los festejos de Independencia, luego que en 2024 fuera suspendido el Grito ante el estallido de la narcoguerra.

El morenista dijo que si bien la entidad se encuentra mejor en materia de seguridad, situación que le comunicó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una reunión en Ciudad de México, la crisis aún no está resuelta.