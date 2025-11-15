El hecho se registró por la tarde y derivó en un operativo de fuerzas federales y estatales que lograron las detenciones y el decomiso de armas largas, cargadores, cartuchos, chalecos y vehículos.

Al menos cinco muertos y nueve detenidos fue el saldo de un enfrentamiento en el poblado de El Guasimal, ubicado a 30 kilómetros de Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con reportes locales.

Los reportes señalan que en los reconocimientos las autoridades ubicaron dos vehículos con las puertas abiertas, donde se encontraban cuatro civiles fallecidos, y al ampliar la búsqueda fue hallada otra persona más sin vida.

Presuntamente, todos los cuerpos fueron encontrados con armas.

En total, fueron decomisadas una ametralladora Minimi calibre 5.56 x 44 mm y otra Ordinance calibre 7.62 x 51 mm, así como 21 armas largas, 48 cargadores calibre 5.56 x 45 mm, 106 cargadores calibre 7.62 x 39 mm, un cargador de disco, 18 chalecos balísticos con sus respectivas placas, mil 150 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm, dos mil 50 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm, tres vehículos y otros dos con blindaje artesanal.