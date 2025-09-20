Un grupo interinstitucional de fuerzas federales y estatales aseguró en El Fuerte, Sinaloa, una camioneta clonada con logotipos falsos de la CFE que ocultaba 665 paquetes con unos 300 kilos de metanfetamina.

En El Fuerte, Sinaloa, autoridades de los tres niveles de gobierno aseguraron una camioneta clonada con logotipos falsos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que transportaba aproximadamente 300 kilogramos de metanfetamina.

El hallazgo fue resultado de un operativo de un Grupo Interinstitucional, integrado por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal Preventiva y la Fiscalía General de la República (FGR), tras un reporte ciudadano recibido en el C4i sobre un vehículo abandonado.

La unidad, una Dodge RAM blanca, fue localizada sobre la carretera 1-14, en la esquina con la calle Hermenegildo Galeana. Al inspeccionarla, los agentes confirmaron que los logotipos de la CFE eran apócrifos y que la camioneta había sido clonada para pasar desapercibida.

Dentro del vehículo encontraron un compartimiento oculto con 665 paquetes que contenían una sustancia granulada con características de la metanfetamina, comúnmente conocida como “cristal”. El peso total del cargamento se estimó en unos 300 kilos.

El vehículo y la droga quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará con precisión el tipo y peso de la sustancia e iniciará las investigaciones para dar con los responsables.



