El Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio declaró procedente la acción de extinción de dominio en Sinaloa respecto a un inmueble con un valor de cuatro millones 361 mil pesos.

De acuerdo a las investigaciones el inmueble era propiedad de 'Los Chapitos', y en este domicilio Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini' o 'El 09', jefe de escoltas del grupo criminal 'Los Chapitos' realizaba diversas actividades delictivas como el secuestro, entre otras.

La propiedad, está ubicada en Culiacán, Sinaloa, y formaba parte de una investigación iniciada por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, resultado de los trabajos de coordinación entre autoridades de México y los Estados Unidos de América, en los que se informó que varias personas fueron secuestradas en esa entidad.

El inmueble, será transferido al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Esta acción ocurrió luego que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial en Materia de Extinción de Dominio (FEMED), obtuvo la sentencia favorable dictada por el Juzgado.