La conductora Débora Estrella fue recordada este domingo en Telediario tras su fallecimiento en un accidente de avioneta en Monterrey.

La mañana de este domingo fue distinta en Telediario, luego de confirmarse la muerte de Débora Estrella, conductora del noticiero de fin de semana, en un accidente aéreo ocurrido en Monterrey, Nuevo León.

Durante la transmisión, sus compañeros Rodrigo Rico, Joel Valdez y Carlos Zúñiga recordaron su trayectoria y calidad humana, al tiempo que mantuvieron vacía la silla que ella utilizaba en el set como símbolo de respeto.

“Hoy hay una ausencia que nos duele mucho y que usted notará a partir de ahora, la de nuestra compañera Débora Estrella”, expresó Zúñiga al inicio del programa.

Joel Valdez, también titular del noticiero, señaló que la noticia fue “sumamente complicada” de digerir:



“Ha sido nuestra compañera, nuestra amiga durante muchos años. Vamos a recordarla como lo que fue: una gran persona, una profesional, una mujer hecha y derecha, que siempre tendrá nuestro respeto y cariño”.

Rodrigo Rico la describió como “líder y maestra” para quienes iniciaban en el periodismo televisivo. “La sonrisa que usted veía a cuadro era genuina. Débora es incansable, trabajadora y deja una enseñanza enorme”, afirmó.

"Se convierte en una guía más"

Carlos Zúñiga destacó que la conductora será recordada como referente dentro de la televisora: “Se convierte en una guía más, alguien a quien acudiremos en momentos difíciles para refugiarnos en sus recuerdos”.

Los tres comunicadores agradecieron las muestras de apoyo recibidas a través de redes sociales y coincidieron en que Débora Estrella deja un legado de profesionalismo, cercanía y calidez humana. “Todos deberíamos tener una persona en nuestra vida como Débora Estrella”, concluyeron.