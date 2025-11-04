La legisladora Fabiola Alanís confirmó que el nombramiento podría concretarse esta misma semana.

Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, será quien asuma la presidencia municipal, según confirmaron este martes autoridades estatales y legisladores locales.

El diputado independiente Carlos Bautista Tafolla informó que la propuesta ya fue presentada ante el Congreso del Estado de Michoacán, y se prevé que tome protesta en los próximos días, posiblemente este miércoles.

La sesión ordinaria del Congreso fue suspendida debido a los actos vandálicos registrados el lunes, en el marco de las protestas ciudadanas por el homicidio del edil ocurrido el pasado 1° de noviembre. Legisladores aseguraron que los trabajos se reanudarán cuando existan condiciones de seguridad adecuadas.

El Cabildo propone a la esposa del alcalde asesinado

El Cabildo de Uruapan acordó proponer a Grecia Quiroz —quien se desempeñaba como presidenta honoraria del DIF municipal— para ocupar el cargo de presidenta municipal sustituta, luego del crimen que conmocionó a la comunidad.

Al respecto, la diputada Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señaló que el Congreso ya fue notificado de la propuesta.

“Hay una definición política que vamos a respetar. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que sea la voluntad del pueblo de Uruapan la que se exprese en la próxima conducción del municipio” , dijo.

La legisladora afirmó que el dictamen de sustitución se elaborará en cuanto se reciba formalmente la notificación del Cabildo, y que no existe una fecha límite, aunque se espera que ocurra en las próximas horas.

“Uruapan puede tener una alcaldesa sustituta hoy mismo o en esta semana” , agregó Alanís.

Respaldo del Gobierno de Michoacán

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sostuvo que, al tratarse de un gobierno independiente, corresponde a esa fuerza política definir quién ocupará el cargo. En este caso, el cuerpo edilicio local tiene la facultad de hacer la propuesta formal.

Alanís Sámano destacó que el Congreso del Estado brindará su respaldo total a Grecia Quiroz y a sus hijos, así como garantías de seguridad para su integridad.

“Han apelado a que se extremen las medidas para garantizar también su protección y la de sus pequeños hijos” , enfatizó.

Hasta el momento, Grecia no ha comentado públicamente sobre su nominación a la presidencia del municipio.

Llamado a la paz

A través de un video transmitido en la cuenta oficial de Facebook de su esposo, Grecia Quiroz agradeció las muestras de apoyo y llamó a la ciudadanía a mantener las manifestaciones pacíficas, en honor a la memoria de Carlos Manzo.

“Vamos a exigir justicia para Carlos, pero les pido de corazón que lo hagamos de manera civilizada. No lo vamos a hacer como lo están haciendo algunos, lo vamos a hacer como a él le hubiese gustado” , expresó.

Recordó que su esposo siempre promovió la paz y el diálogo como herramientas para transformar el municipio. “Vamos a trabajar juntos, de la mano, para sacar adelante al pueblo al que él tanto amó con todo su corazón”, concluyó.