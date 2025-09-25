El estudiante que cursaba el tercer semestre en esta escuela ubicada en la Ciudad de México, fue velado en la casa de sus abuelos, ubicada en la calle Guillermo Prieto, antes de su sepelio.

El cuerpo de Jesús Israel Hernández, el joven de 16 años cuya vida fue arrebatada en un ataque en el CCH Sur de la UNAM, llegó a Perote, Veracruz para que sus abuelitos le dieran el último adiós.

El joven que partió de esta región serrana y cumplió el sueño de ser aceptado en una de las instituciones más prestigiosas de México, regresó ayer por la tarde a su lugar de origen, a bordo de un ataúd blanco para su descanso final.

A su llegada, sus abuelitos lo esperaban como en tantas ocasiones: con sus frituras y su refresco favoritos, para consentirlo. Pero esta vez, sólo pudieron dejarlos encima de su féretro. Allí, Jesús Israel fue rodeado de arreglos florales, cirios y una fotografía donde al adolescente se le ve sonriendo con un fondo de la sierra que pudo recorrer.

En el domicilio donde también creció su papá, sobre la fachada azul, dos moños (uno blanco y otro negro) cuelgan en señal de luto, sentimiento que reunió a familiares y amigos que se unieron para honrarlo.

Ayer, en las paredes de la fachada, se veían dos coronas fúnebres, una de una familia y otra enviada por la comunidad del CCH Sur, localizado a 260 kilómetros o casi cuatro horas de distancia.

Antes de su traslado a Veracruz, fue velado en su domicilio en Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde amigos y familiares le rindieron un homenaje. Al día de hoy, las rejas del CCH Sur se han convertido en un memorial adornado por decenas de flores, veladoras y cartulinas con demandas de justicia cubren el exterior del plantel.

Al interior de esta escuela de nivel medio superior, sus compañeros colocaron un altar, con una silla vacía, un moño negro, flores, veladoras y una cartulina con la leyenda " En memoria de Jesús Israel Hernández" , y otra que dice: "La comunidad estudiantil se une a tu memoria con el compromiso de no olvidarte" .

Este jueves, Jesús es despedido en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús para una misa de cuerpo presente. Posteriormente, sus restos serán sepultados en el cementerio municipal de Perote, donde sus seres queridos le darán el último adiós.

De acuerdo con los reportes, el pasado lunes 22 de septiembre en el estacionamiento del CCH Sur, en la Alcaldía Coyoacán. Jesús Israel, quien se encontraba con su novia, fue atacado con un arma blanca por un exalumno de 19 años identificado como Lex Ashton, quien le provocó heridas mortales en el cuello y el abdomen.

Testimonios refieren que el joven intentó defender a su novia, quien logró escapar ilesa.

El presunto agresor buscó huir y, en su intento, hirió a un guardia de seguridad. Minutos después, Lex Ashton cayó desde una parte alta de uno de los edificios del plantel, permanece hospitalizado y en resguardo de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia que ha iniciado una carpeta de investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas.