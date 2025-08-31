El alumno recibió el lunes un golpe en la cabeza con una silla de madera que cargaba un compañero.

Ángel, el alumno de la Prepa 2 de la UANL, que fue hospitalizado el lunes luego de que un compañero lo golpeó accidentalmente en la cabeza con un pupitre, recibió el alta médica tras cinco días de observación.

" Gracias a todos los que han orado por mi niño, familiares ,amigos y comunidades de iglesias que se unieron en oración ", publicó Sealiah Leura, madre del menor, " sé que estuvo con los mejores doctores y que Dios obró .

" Hoy nos vamos a casa con indicaciones y todavía un proceso de seguimiento, gracias en verdad, aquí comparto parte de la felicidad de mi niño al ver a sus padrinos a sus hermanos, a su abuela y a sus Tigres ".

En la publicación, la mamá de Ángel compartió algunos videos de jugadores de Tigres que le mandaron ánimos al estudiante, como Fernando Gorriarán, Ángel Correa y Nahuel Guzmán.

Aunque en un principio se habló de una agresión, las imágenes de una cámara de seguridad revelaron que se trató de un golpe accidental.

Según los familiares, el golpe ocasionó que el menor perdiera el conocimiento durante aproximadamente media hora.

Pese a ello, la atención médica no fue inmediata, de acuerdo con Sealiah Leura, mamá de Ángel.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.