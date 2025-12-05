La titular de la Secretaría de Gobernación defendió el nuevo documento biométrico como una herramienta que fortalece la certeza de datos y las labores de búsqueda, a pesar de las críticas de colectivos que señalan el riesgo de vigilancia estatal.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez reiteró que los avances en la implementación de la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica representan una herramienta fundamental para impulsar la localización de personas desaparecidas en México. La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) defendió el proyecto ante las críticas de diversos grupos de la sociedad civil.

Durante la conferencia matutina de este 5 de diciembre, Rodríguez precisó que millones de personas han accedido a tramitar el documento oficial en las instancias correspondientes. La funcionaria subrayó que el Estado mexicano ha fortalecido la certeza y la confianza para la protección de los datos personales.

La secretaria de Gobernación enfatizó el propósito de la reforma: “Que sepan las mexicanas y mexicanos que tenemos una certeza en sus datos y que, precisamente, para que ayuden estos datos en la búsqueda de personas. Ese es el fin por el que se ha ampliado y que tenga la certeza [de] que la Secretaría de Gobernación, que es quien tiene a su cargo el tema de la realización y para la obtención de la CURP, lo está haciendo de manera adecuada. No hay ningún problema”.

Previo a estas declaraciones, la Segob resaltó que el Gobierno de México obtuvo la certificación de calidad ISO 9000 para la implementación de este documento, un aval que, según la dependencia, fortalece la confianza en la protección de los datos sensibles proporcionados por la ciudadanía.

Crítica frontal

La defensa de la CURP Biométrica contrasta con la crítica sostenida por colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas. Estos grupos han reprochado la aprobación del nuevo documento, argumentando que no resolverá la crisis humanitaria, sino que, por el contrario, vulnera la privacidad y expone a vigilancia estatal a quienes lo tramitan.

Para muchas de las mujeres que integran estos colectivos, la obligación de entregar datos sensibles como huellas dactilares, fotografías y otros marcadores biométricos no se traduce en avances reales ni consuelo. Las críticas se centran en que la reforma no viene acompañada de un fortalecimiento efectivo de las comisiones de búsqueda ni de las fiscalías especializadas encargadas de resolver la crisis.

Durante protestas frente al Congreso, las Madres Buscadoras desplegaron consignas que resumen su desconfianza, como “Espiar no es buscar”. Las denunciantes advirtieron que este tipo de reformas las vuelve vulnerables, pues el conocimiento estatal de su ubicación y actividades incrementa los riesgos de seguridad que enfrentan debido a su activismo.

Reformas y diálogo

En otro momento de la conferencia, Rosa Icela Rodríguez informó que las propuestas de reforma en materia de localización de personas desaparecidas avanzan con resultados favorables dentro de la agenda del gobierno federal.

“Van bien [las reformas]. Yo creo que pronto daremos un informe. Es una prioridad para la Secretaría de Gobernación estar abordando los temas de búsqueda de personas”, explicó la titular de Segob. Sobre esa misma línea, adelantó que se tienen contempladas próximas reuniones con colectivos de Madres Buscadoras para integrar sus peticiones y necesidades en el texto constitucional, asegurando que sus demandas se vean reflejadas en la ley.