En 2021, cientos de familias perdieron su patrimonio tras un derrumbe registrado en el Cerro Chiquihuite.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), encabezó este jueves la entrega de escrituras a 354 familias que en 2021 perdieron su patrimonio tras un derrumbe registrado en el Cerro Chiquihuite.

“ Vamos a tener un enlace muy rápido con Edna Vega, la secretaria de Sedatu; la jefa de Gobierno (Clara Brugada), y el alcalde de la Gustavo A. Madero (Janecarlo Lozano), por la inauguración de unas viviendas de una reubicación de una zona de alto riesgo, que se hizo cuando yo era Jefa de Gobierno y que ahora estamos finalmente inaugurando” , señaló la mandataria durante conferencia de prensa matutina.









Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), explicó que, tras un proceso de diálogo con las y los habitantes, 210 viviendas fueron ubicadas en Tlalnepantla, Estado de México, y 144 en la alcaldía Gustavo A. Madero.

















Por su parte, Rodrigo Chávez Contreras, director de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), informó que las viviendas en las que se reubicó a las familias son de 65 metros cuadrados y cuentan con todos los servicios.









Finalmente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que la entrega de las escrituras significa un sueño hecho realidad y demuestra que los gobiernos de la Cuarta Transformación cumplen con sus compromisos.