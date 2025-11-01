Autoridades reportaron tres personas asesinadas en distintos puntos de Culiacán. Entre las víctimas está Misael “N”, de dieciséis (16) años, atacado cuando conducía una motocicleta durante la noche del viernes.

De acuerdo con los reportes iniciales, el adolescente circulaba por la avenida de los Andes cuando fue interceptado por hombres armados y privado de la vida; los agresores huyeron.

En un segundo hecho, en la colonia Rosario Uzárraga, un hombre identificado como Paul Alejandro “N”, de cuarenta (40) años, fue asesinado a corta distancia sobre la calle Cosmos; familiares lo reconocieron en el sitio. En un tercer evento vinculado, Edgar “N”, de treinta y un (31) años y originario de Ciudad de México, murió en un hospital tras ser herido por disparos en la colonia Miguel Alemán; en ese ataque, ocurrido en avenida Aquiles Serdán esquina con Juan José Ríos —cerca de la Secundaria Federal 2 y el estadio de beisbol de los Tomateros de Culiacán—, otra persona, César “N”, habría fallecido en el lugar, según los avisos de seguridad pública.

Los operativos posteriores generaron cierres parciales y presencia de cuerpos de seguridad en Villa Bonita, Rosario Uzárraga y Miguel Alemán. Se prevén diligencias periciales y levantamiento de indicios en las escenas.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones por homicidio, con peritajes balísticos y análisis de cámaras. Se mantiene búsqueda de los responsables que huyeron en vehículo compacto en al menos uno de los casos.

Culiacán concentra eventos de alto impacto vinculados a violencia con armas de fuego. La fiscalía estatal suele integrar carpetas con trazabilidad balística y análisis de modus operandi para establecer nexos entre hechos registrados en la zona urbana.



