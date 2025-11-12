Envuelto en bolsas negras y atado a un sillón, al fondo de un canal de desagüe en Nextlalpan, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre.

Autoridades del Estado de México investigan si el cuerpo encontrado dentro de bolsas negras y amarrado a un sillón en un canal de desagüe del municipio de Nextlalpan corresponde al sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, reportado como desaparecido desde el 27 de octubre en Tultepec.





Avanzado estado de descomposición

El hallazgo se registró la madrugada del miércoles, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre un bulto sospechoso atorado en el cauce del canal. Al inspeccionarlo, los elementos de seguridad hallaron el cuerpo en un avanzado estado de descomposición, atrapado entre la basura y el lodo. Según los reportes oficiales, se encontraba envuelto en bolsas negras y amarrado a un sillón, aparentemente utilizado para hundirlo en el agua.

El cadáver fue rescatado por personal de Protección Civil, y trasladado al anfiteatro de Zumpango de Ocampo, donde se le practicará la necropsia de ley y los estudios de ADN correspondientes.

Sospechan que podría ser el sacerdote Ernesto Baltazar

Autoridades ministeriales investigan si la víctima corresponde al sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de 43 años, quien fue visto por última vez el pasado 27 de octubre en la colonia Ampliación La Piedad, en el municipio de Tultepec. Su desaparición fue denunciada el 31 de octubre, lo que derivó en la emisión de una Alerta Odisea (Boletín de Urgencia) para su localización.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que existen existen varias coincidencias físicas y de vestimenta entre el cuerpo encontrado y la ficha de búsqueda del sacerdote, aunque será necesario realizar pruebas genéticas para confirmar su identidad.

La principal línea de investigación apunta a que el cuerpo podría pertenecer al párroco desaparecido, aunque las autoridades han sido cautelosas en sus declaraciones hasta obtener resultados científicos concluyentes.



