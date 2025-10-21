El diputado morenista se conectó a la sesión de la Comisión de Presupuesto desde una cancha de pádel

Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena y exfutbolista, reconoció que se conectó a la sesión de la Comisión de Presupuesto desde una cancha de pádel en el Desierto de los Leones. Aseguró que ya había terminado de jugar al momento de ingresar a la reunión, que inició a las 10:00 horas.

“Yo terminé de jugar a las 8:00 de la mañana, que la reunión era a las 10:00 de la mañana, teníamos que poner asistencia, eso no te lo impide” , explicó Blanco, citado por Reforma.

Aunque todavía se le escuchaba agitado cuando pidió que le tomaran asistencia, el diputado aseguró que eso es normal después de practicar deporte. El legislador mencionó que es deportista desde hace años y practica pádel, basquetbol y fútbol, además de haberse realizado estudios médicos recientes en Médica Sur para cuidar su salud cardiovascular.

“Mi corazón necesita hacer otra vez ejercicio”, justificó Cuauhtémoc Blanco luego de ser captado jugando pádel durante una sesión. El diputado de Morena explicó que tras su paso como gobernador de Morelos se hizo estudios y debe hacer actividad física.pic.twitter.com/apUQK41YHE — Azucena Uresti (@azucenau) October 21, 2025

Lo 'cacharon' en cancha durante reunión

Durante la sesión semipresencial, modalidad que permite conectarse a distancia o asistir físicamente, para analizar la Ley de Aguas Nacionales, Blanco se conectó por Zoom desde la cancha, solicitando que le tomaran asistencia mientras todavía sudaba y se escuchaba agitado. La modalidad de la reunión permitía que los legisladores acudieran presencialmente o participaran a distancia.

Mientras la presidenta de la Comisión, Merilyn Gómez Pozos, le pedía el sentido de su voto, el legislador morenista apenas abrió su cámara y micrófono para solicitar asistencia: “Si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias…” .

La situación generó críticas de otros legisladores. El priista Mario Zamora señaló: “Está jugando pádel… ¡no sabe qué está votando!”, mientras que la diputada panista Patricia Jiménez acusó: “Anda acosando mujeres”.

Tras su breve intervención, Blanco regresó a la cancha de pádel y no participó en la votación de la Ley de Aguas.

¿Sanciones para Blanco?

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el caso al ser cuestionada durante su conferencia matutina este martes:

“Que tome la Cámara de Diputados sus sanciones a los diputados, no es algo que tenga yo que estar opinando… tienen que tener un reglamento interno para determinar qué hacer” , expresó.

La mandataria destacó que la Cámara de Diputados tiene criterio suficiente para decidir sobre la conducta de sus legisladores y las posibles sanciones.

La explicación del diputado

Blanco explicó que se conectó usando su teléfono personal, debido a que no tenía a la mano la Aplicación Portátil para el Registro de Asistencia y Votación (APRAV), y que la señal era limitada en el lugar. Esto provocó que se equivocara al momento de registrar su voto, pidiendo pasar lista de asistencia en lugar de emitir su sufragio durante la aprobación de la Ley Nacional de Aguas.

"No había señal, pues estaba hasta el Desierto de los Leones. Yo asumo mis responsabilidades y si me quieren multar, pues que me multen" , señaló.