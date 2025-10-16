La comandante de Cruz Roja en Nogales, Guadalupe González, apoya a familias afectadas por recientes inundaciones en Veracruz

La Comandante de Cruz Roja, Guadalupe González, originaria de Nogales, Sonora, se encuentra en Veracruz como parte del equipo de Cruz Roja Mexicana que brinda apoyo a los damnificados en la región. González es un ejemplo de solidaridad y dedicación, y su participación en esta misión humanitaria es un orgullo para la comunidad nogalense.

Apoyo a familias afectadas

Como parte del equipo de Cruz Roja, González ha estado trabajando en la repartición de víveres, alimentos y ropa para familias afectadas en diversas comunidades de Veracruz.

La comandante González se encuentra en Veracruz junto con otros voluntarios de todo el país, quienes se han sumado a esta causa solidaria. Juntos, están trabajando incansablemente para brindar apoyo y esperanza a quienes más lo necesitan.

Un ejemplo de solidaridad nogalense

La participación de González en esta misión humanitaria es un ejemplo de la solidaridad y el compromiso de los nogalenses con la comunidad. Su labor es un recordatorio de que, en momentos de necesidad, la unión y la compasión pueden hacer una gran diferencia.

La Cruz Roja Mexicana continúa trabajando en Veracruz para brindar apoyo a los damnificados. La comandante González y su equipo seguirán trabajando incansablemente para ayudar a quienes lo necesitan, y su labor es un ejemplo de la importancia de la solidaridad y la compasión en momentos de crisis.