Banxico retira de circulación billetes emitidos entre 2001 y 2004
El Banco de México comenzó a retirar de manera progresiva los billetes de la familia D1, emitidos entre 2001 y 2004, como parte de su estrategia de modernización del efectivo.
A inicios de agosto de 2025, el Banco de México (Banxico) confirmó el retiro progresivo de los billetes de la familia D1, que incluyen denominaciones de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos emitidas entre 2001 y 2004.
La medida busca actualizar y modernizar el efectivo en circulación. Estos billetes, que incorporaron en su momento elementos de seguridad reforzados, tienen en una de sus caras a personajes como:
- Benito Juárez (20 pesos)
- José María Morelos y Pavón (50 pesos)
- Nezahualcóyotl (100 pesos)
- Sor Juana Inés de la Cruz (200 pesos)
- Ignacio Zaragoza (500 pesos)
- Miguel Hidalgo y Costilla (1,000 pesos)
Siguen siendo válidos… por ahora
Banxico aclaró que los billetes en proceso de retiro mantienen su poder liberatorio, por lo que aún pueden utilizarse para pagos, depósitos y transacciones habituales.
El retiro se realizará únicamente cuando lleguen a los bancos, que deberán separarlos y enviarlos al Banco de México para su destrucción, sin devolverlos al público.
Sustitución por nuevas series
La familia D1 ha circulado por más de dos décadas y convivió con familias posteriores, como la F, que introdujo cambios en dimensiones, colores y medidas de seguridad.
Aunque no se ha definido una fecha de retiro definitivo, Banxico recordó que la medida forma parte de su política para mantener la calidad y seguridad del dinero en circulación.