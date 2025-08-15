El Banco de México comenzó a retirar de manera progresiva los billetes de la familia D1, emitidos entre 2001 y 2004, como parte de su estrategia de modernización del efectivo.

A inicios de agosto de 2025, el Banco de México (Banxico) confirmó el retiro progresivo de los billetes de la familia D1, que incluyen denominaciones de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos emitidas entre 2001 y 2004.

La medida busca actualizar y modernizar el efectivo en circulación. Estos billetes, que incorporaron en su momento elementos de seguridad reforzados, tienen en una de sus caras a personajes como:

Benito Juárez (20 pesos)

José María Morelos y Pavón (50 pesos)

Nezahualcóyotl (100 pesos)

Sor Juana Inés de la Cruz (200 pesos)

Ignacio Zaragoza (500 pesos)

Miguel Hidalgo y Costilla (1,000 pesos)

Siguen siendo válidos… por ahora

Banxico aclaró que los billetes en proceso de retiro mantienen su poder liberatorio, por lo que aún pueden utilizarse para pagos, depósitos y transacciones habituales.

El retiro se realizará únicamente cuando lleguen a los bancos, que deberán separarlos y enviarlos al Banco de México para su destrucción, sin devolverlos al público.

Sustitución por nuevas series

La familia D1 ha circulado por más de dos décadas y convivió con familias posteriores, como la F, que introdujo cambios en dimensiones, colores y medidas de seguridad.

Aunque no se ha definido una fecha de retiro definitivo, Banxico recordó que la medida forma parte de su política para mantener la calidad y seguridad del dinero en circulación.