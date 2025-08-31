La Fiscalía de Zacatecas informó sobre los avances que se tienen en las investigaciones de la privación ilegal de la buscadora Ada Karina Juárez Jacobo y se destaca la vinculación a proceso de los detenidos.

Este domingo, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ha confirmado que el cuerpo encontrado en San Luis Potosí sí corresponde al de la madre buscadora Ada Karina Juárez Jacobo, quien fue identificada por sus familiares desde el pasado viernes ante la fiscalía potosina.

Además informó sobre los avances que se tienen en las investigaciones de la privación ilegal de la buscadora y se destaca que los dos detenidos: Ángel Antonio 'N' y Juan Reynaldo 'N', ya fueron vinculados a proceso y que se han obtenido dos órdenes de aprehensión por los delitos de secuestro agravado que se van a ejecutar.

Este comunicado de la Fiscalía de Zacatecas ocurre dos días después de que se registrara un choque de versiones entre el gobierno zacatecano y la Fiscalía de San Luis Potosí, institución que desmintió la versión emitida por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de esta entidad.

Lo anterior debido a que el funcionario de Zacatecas emitió el anuncio del asesinato desde la tarde del jueves, al informar que se había localizado el cuerpo de Karina en San Luis Potosí, sin embargo, el viernes en una entrevista la fiscal María Manuela García precisó que la necropsia de ley se concluyó hasta la noche del jueves y hasta la mañana de viernes cuando fue entrevistada no se había realizado la identificación del cuerpo de la mujer.

Este choque generó fuertes descontentos y pronunciamiento este fin de semana por parte de los colectivos de madres buscadoras que cuestionaron al gobierno de Zacatecas anunciar el asesinato de Ada Karina sin tener la certeza de la identificación legal del cuerpo.