El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la orden de captura contra Tomás Zerón, exdirector de la AIC, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó la orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos relacionados con el caso Ayotzinapa.

La resolución respalda la sentencia de la jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien previamente había rechazado otorgarle un amparo contra el mandamiento judicial emitido en abril de 2021 por un juez de control del Reclusorio Sur.

Zerón alegó que la orden carecía de fundamentos legales y que se le negó el derecho de audiencia previa. No obstante, tanto la jueza como los magistrados concluyeron que el mandamiento cumplía con los requisitos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El tribunal subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó el riesgo de fuga, lo que justificó la emisión directa de la orden de captura sin necesidad de citatorio o comparecencia.

El exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto se encuentra en Israel, país con el que México no tiene tratado de extradición, lo que ha complicado su proceso judicial.

Los magistrados destacaron que Zerón ha evadido a la justicia desde hace años y que la única forma de conducirlo al proceso es mediante la orden de aprehensión. La Interpol ya emitió una ficha roja en su contra.