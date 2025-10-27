Tras confirmarse que Rodrigo Mondragón murió estrangulado, la Universidad ofreció su colaboración total con la Fiscalía y expresó condolencias a la familia del joven.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofreció su total colaboración con las autoridades capitalinas para esclarecer la muerte de Rodrigo Mondragón Terán, aficionado del Cruz Azul que perdió la vida la noche del sábado 25 de octubre tras ser sometido por personal de vigilancia en el Estadio Olímpico Universitario.

El pronunciamiento de la institución se dio luego de que la necropsia practicada al joven determinó que su causa de muerte fue asfixia por estrangulación.

En la CDMX, la necropsia del cuerpo de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, reveló que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Entregan a los vigilantes involucrados

En un comunicado emitido este lunes, la UNAM informó que cuatro trabajadores de vigilancia —identificados como Brayan, Luis, José y Noé— fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que rindan su declaración ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La Universidad señaló que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos ha cooperado plenamente con las autoridades, proporcionando toda la información requerida, incluidos los videos solicitados por la Fiscalía.

"Este lamentable hecho ha consternado a la comunidad universitaria. La Universidad ha recabado y entregado la totalidad del material videográfico y ha establecido contacto con la familia de Rodrigo Mondragón, a quienes se les expresaron condolencias y se les ofreció apoyo" , indicó la institución.

La máxima casa de estudios reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la justicia, y afirmó que dará seguimiento a los resultados de las investigaciones para determinar las acciones y sanciones internas que correspondan.

Resultado de la autopsia

De acuerdo con el informe forense, Rodrigo Mondragón murió a causa de asfixia mecánica por estrangulación.

El cuerpo del aficionado fue entregado este lunes a sus familiares, quienes difundieron en redes sociales los videos del momento en que fue sometido por personal de seguridad universitaria para exigir justicia por su muerte.

En dichas imágenes, se observa que el joven fue empujado y subido por la fuerza a un vehículo, minutos después del encuentro entre Cruz Azul y Rayados, que terminó 2-0 a favor del equipo celeste.

Comunicado de la UNAM emitido este lunes 27 de octubre.

La versión inicial de la UNAM

Según el comunicado emitido el domingo por la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, Mondragón —quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol— habría agredido verbal y físicamente a los elementos de seguridad que retiraban a los asistentes del estacionamiento.

La dependencia aseguró que fue sometido para entregarlo a las autoridades, pero que durante el trayecto se desvaneció y, pese al auxilio de paramédicos, ya no presentaba signos vitales.

Sin embargo, el resultado de la necropsia y las imágenes difundidas por la familia contradicen esa versión y han motivado que la Fiscalía capitalina amplíe las investigaciones.