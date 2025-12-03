Durante su discurso al comparecer ante senadores, Godoy aseguró que al encabezar la Fiscalía no fabricarán culpables ni habrá persecución política.

El Senado de la República eligió a Ernestina Godoy como la nueva Fiscal General de la República.

En votación por cédula, se emitieron 127 sufragios, 97 a favor de Ernestina Godoy, 19 en contra y 11 nulos.

Durante su discurso al comparecer ante senadores, Godoy aseguró que al encabezar la Fiscalía no fabricarán culpables ni habrá persecución política.

Dijo que la base de su trabajo será la investigación científica y multidisciplinaria.

Aseguró que para abatir la impunidad es necesaria la coordinación cotidiana y agregó que la coordinación no implica subordinación.

Aseguró que los mexicanos podrán confiar en su lealtad a la Ley.

Dijo que hará suyo el decálogo de acciones que propuso Movimiento Ciudadano para mejorar la procuración de justicia en el país.

Discurso y promesas

Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de la presidenta Sheinbaum y quien llegó a comparecer en su calidad de interina de la FGR, ocupó casi todos sus 20 minutos permitidos durante su discurso en el Senado.

Esto dijo en tribuna antes de acabar su discurso, casi al borde del llanto.

"No es premio, es mandato" .

Dijo que la elección a su favor no es un premio, sino un mandato para construir una fiscalía a la "altura de los tiempos" , con las víctimas al centro.

"Que actúe con profesionalismo y probidad, y de esta manera recupere la confianza ciudadana" , aseguró.

"No fabricaremos culpables, no habrá persecución política" .

"No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad, vamos a avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos d atención que nos asegure cero tolerancia a la tortura y tratos crueles" .

'Coordinación, no subordinación'

Añadió que la coordinación de la FGR con el Gobierno federal, del cual apenas el mes pasado formaba parte, no significa que habrá subordinación.

"México exige una fiscalía que piense, que planifique y actúe con visión estratégica, por eso debe presentarse un plan estratégico de procuración de justicia que fortalezca las labores de inteligencia, investigación y judicialización" .

'Deuda histórica'

"Enfrentamos desafíos históricos y nuevos retos derivados de la evolución del fenómeno criminal, hoy el crimen opera con tecnologías sofisticadas, presencia transnacional y estructuras financieras complejas, no es un fenómeno local, es global, es delincuencia organizada, y existe la macrocriminalidad, delitos de alta complejidad, que requieren una inteligencia institucional superior" .

Añadió que la FGR no debe actuar sola en contra de delitos como trata de personas, lavado de dinero, ciberdelincuencia, corrupción, tráfico de armas y también de fentanilo.

"Una fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso, la autonomía se fortalece con coordinación, inteligencia y visión de Estado, es necesaria y se construye día a día, no solo con autoridades en materia de Seguridad Pública, sino también con fiscalías locales, organismos protectores de derechos humanos, las comisiones nacional y estatal, entre otras instituciones" .

'Fiscalía de puertas abiertas'

Dijo que su gestión en la FGR será de "puertas abiertas" .