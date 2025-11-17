El gobernador sinaloense aclaró que las 20 personas presuntamente secuestradas el domingo, eran camioneros y acompañantes.

El gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que las 20 personas presuntamente secuestradas y rescatadas ayer domingo, en una yarda del municipio de Culiacán, eran camioneros y acompañantes.

Durante su conferencia de prensa semanal, en compañía de la secretaria general del Gobierno de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, Rocha Moya aclaró que las 20 personas, de las cuales tres son mujeres, fueron privadas de la libertad y sus teléfonos asegurados por los captores.

"Esencialmente, eran camioneros, choferes; lo que no tenemos preciso es si las 3 mujeres eran choferes o eran acompañantes (...) no tienen problema de ficha, ni de ficha de desaparecidos, pero ellos constatan que sí estaban ahí, que les quitaron los celulares para leerlos" .

Rocha aseguró que las personas fueron retenidas por, al menos, 24 horas, en las cuales se les cuestionó sobre su situación laboral sin violencia de por medio.

"Y los obligaron a que informaran qué hacían, con quién trabajaban, etcétera, etcétera (Sic) y les decomisaron sus teléfonos, seguramente para investigar con quiénes se comunicaban" .

"No solicitaron ningún apoyo adicional, no tuvieron necesidad de atención médica, no fueron golpeados, se les revisó, no fueron sometidos con algún mecanismo violento" , aseguró.

Además, informó el mandatario, la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza la revisión de los casos de todas las víctimas quienes, informaron, son originarias de ese Estado.

De acuerdo con el periódico Reforma, además de las personas rescatadas, en el lugar, autoridades federales y estatales aseguraron un rifle AR-15, cargadores, municiones, un inhibidor de señal de 12 antenas, chalecos tácticos, teléfonos celulares, dosis de presunta mariguana, ponchallantas y un vehículo Hyundai Tucson con reporte de robo.