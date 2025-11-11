Tras darse a conocer el caso donde el comerciante de la zona de la Merced fue encontrado muerto días después de haber sido detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, la jefa de Gobierno de la CDMX confirmó que ya fueron vinculados.

Los tres policías que están señalados de haber participado en la detención y muerte de Erick Omar Chávez Díaz, el pasado 4 de noviembre, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, ya fueron vinculados a proceso, confirmaron autoridades de la Ciudad de México.

"Hoy por la mañana nos enteramos que ya están vinculados a proceso los elementos relacionados con este caso" , anunció este martes Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalino.

Tras darse a conocer el caso donde el comerciante de la zona de la Merced fue encontrado muerto días después de haber sido detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, la dependencia informó el pasado 7 de noviembre que los presuntos responsables habían sido detenidos.

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, dijo que no habrá tolerancia a estos casos dentro de la corporación.

"Reprobamos absolutamente lo ocurrido, lo lamentamos y no va haber tolerancia en la Secretaría a este tipo de conductas, desde el primer inicio fueron presentados las personas identificadas con el evento directamente, posteriormente la propia Secretaría desde su área de Asuntos Internos, trabajando con la Fiscalía, obtuvo las órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas en contra de los compañeros que participaron en este hecho, se dio cuenta ya de su vinculación a proceso" , afirmó.

El jefe de la Policía también mencionó que se trabajará con la familia de Erick a través de instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o la Fiscalía de Justicia, para una reparación del daño.

Por la muerte de Chávez Díaz, el director del sector y responsable de los policías vinculados a proceso fue cesado.