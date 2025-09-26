La Condusef lanzó una alerta por el aumento de fraudes con transferencias electrónicas SPEI en México.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una advertencia ante el incremento de fraudes cometidos mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

En los últimos días se reportaron 15 casos en una sola semana, lo que refleja la rapidez con la que se expande este tipo de estafa en el país.

Los delincuentes publican anuncios falsos en medios impresos y digitales, donde ofrecen productos de alto valor —como vehículos, obras de arte o aparatos electrónicos— a precios atractivos.

Al contactar con las supuestas empresas, las víctimas reciben instrucciones para realizar un pago por transferencia SPEI a una cuenta CLABE que aparenta pertenecer a la compañía. Una vez hecho el depósito, descubren que la venta no existe y que el dinero fue transferido a un tercero desconocido, sin posibilidad de recuperarlo.

Por qué el nombre del beneficiario no protege

El Banco de México recordó que las transferencias SPEI se validan únicamente por el número CLABE, número de cuenta o número de tarjeta, pero no por el nombre del beneficiario. Aunque este dato aparezca en el formulario, no asegura que el dinero llegue a la persona o empresa correcta, lo que es aprovechado por los estafadores.

Recomendaciones de la Condusef

Para prevenir este tipo de fraudes, la Condusef recomienda:

Verificar directamente con la empresa la autenticidad de la operación

Optar por pagos presenciales siempre que sea posible

Solicitar documentos que respalden la compra-venta

Desconfiar de ofertas con precios demasiado bajos

Evitar enviar dinero bajo presión o urgencia

En caso de ser víctima, es fundamental reportar de inmediato a la Condusef, a fin de generar alertas que protejan a otros usuarios.

Prevención y verificación

Las transferencias electrónicas SPEI siguen siendo un método seguro y eficiente, siempre que se utilicen de forma adecuada. La autoridad subrayó que la prevención y la verificación son esenciales para resguardar los recursos de los ciudadanos frente a intentos de fraude digital.