Conductores de Uber podrán recoger y dejar pasajeros en los aeropuertos de México sin riesgo de detención

La Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa concedió una suspensión definitiva a Uber para impedir que la Guardia Nacional realice detenciones a los viajes generados a través de la plataforma en los aeropuertos del país.

Con esta resolución, las autoridades no podrán detener a los socios conductores que estén realizando viajes mediante la aplicación en más de 70 aeropuertos de México, mientras se resuelve el juicio de amparo correspondiente.

Confirman legalidad de los viajes con Uber en aeropuertos

La medida ratifica lo que Uber ha sostenido durante más de una década: es ilegal detener a conductores que recogen o dejan pasajeros en los aeropuertos del país cuando el traslado se genera por medio de la aplicación.

De acuerdo con la resolución, la suspensión aplica exclusivamente a los viajes activos a través de la plataforma dentro de las zonas federales aeroportuarias.

Uber pide respeto a la resolución

La empresa celebró el fallo judicial y expresó su confianza en que esta suspensión siente un precedente favorable en la resolución final del caso, especialmente de cara al Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sede a México.

“Es de suma importancia mostrar nuestra mejor cara a los millones de turistas que llegarán al país durante la justa deportiva más importante del planeta” , señaló la compañía.

Uber instó a las autoridades federales a respetar la suspensión definitiva y exhortó al Congreso de la Unión a legislar sobre el acceso de las plataformas de transporte a los aeropuertos.

Según la firma, contar con una regulación clara fortalecería el ecosistema turístico nacional e internacional y permitiría mejorar la movilidad en los aeropuertos, considerados la carta de presentación de México ante el mundo.