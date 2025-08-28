Conavi 2025: paso a paso consulta folio de Vivienda para el Bienestar
La Conavi habilitó la consulta de folios del programa Vivienda para el Bienestar 2025. Te explicamos cómo verificar si fuiste seleccionado y qué documentos necesitarás en la siguiente etapa.
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) informó que ya está disponible la consulta de folios del programa Vivienda para el Bienestar 2025, dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, con carencias sociales o pertenecientes a pueblos indígenas.
Si registraste tu solicitud a inicios de agosto, estos son los pasos para revisar si fuiste seleccionado:
- Ingresa al portal oficial de Vivienda para el Bienestar
- Captura tu CURP en el sistema
- Verifica si tu folio aparece como seleccionado
Etapas posteriores del programa
Ser seleccionado en esta primera fase no garantiza aún el apoyo. De acuerdo con Conavi, el proceso continuará con:
- Convocatoria telefónica: personal de Conavi contactará a los solicitantes para programar una visita.
- Visita domiciliaria: se entregarán documentos y se levantará la Cédula de Información Socioeconómica.
- Perfilamiento y resultados: se evaluarán los requisitos de cada solicitante.
- Sorteo: en caso de que la demanda supere la disponibilidad.
- Patrón de beneficiarios: el Comité de Financiamiento de Conavi aprobará a quienes reciban el apoyo.
Documentos requeridos para la visita
Durante la visita domiciliaria, los solicitantes deberán presentar:
- Acta de nacimiento
- CURP
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
- Comprobante o carta de ingresos
- Documento que acredite estado civil
- Certificado de no propiedad
- Carta de no derechohabiencia
- En su caso, certificado de discapacidad emitido por institución pública de salud