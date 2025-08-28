La Conavi habilitó la consulta de folios del programa Vivienda para el Bienestar 2025. Te explicamos cómo verificar si fuiste seleccionado y qué documentos necesitarás en la siguiente etapa.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) informó que ya está disponible la consulta de folios del programa Vivienda para el Bienestar 2025, dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, con carencias sociales o pertenecientes a pueblos indígenas.

Si registraste tu solicitud a inicios de agosto, estos son los pasos para revisar si fuiste seleccionado:

Ingresa al portal oficial de Vivienda para el Bienestar Captura tu CURP en el sistema Verifica si tu folio aparece como seleccionado

Etapas posteriores del programa

Ser seleccionado en esta primera fase no garantiza aún el apoyo. De acuerdo con Conavi, el proceso continuará con:

Convocatoria telefónica: personal de Conavi contactará a los solicitantes para programar una visita.

contactará a los para programar una visita. Visita domiciliaria: se entregarán documentos y se levantará la Cédula de Información Socioeconómica.

Perfilamiento y resultados: se evaluarán los requisitos de cada solicitante.

Sorteo: en caso de que la demanda supere la disponibilidad.

Patrón de beneficiarios: el Comité de Financiamiento de Conavi aprobará a quienes reciban el apoyo.

Documentos requeridos para la visita

Durante la visita domiciliaria, los solicitantes deberán presentar: