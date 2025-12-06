Una explosión violenta en el centro del municipio de Coahuayana, Michoacán, dirigida contra la Policía Comunitaria, dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y doce lesionadas, en un atentado que utilizó explosivos y presuntos drones.

La tranquilidad del municipio de Coahuayana, Michoacán, fue interrumpida este sábado por la explosión de un coche bomba en pleno centro de la cabecera municipal. El atentado se dirigió contra elementos de la Policía Comunitaria.

El ataque se registró en la calle Ignacio López Rayón, un punto estratégico ubicado justo entre el palacio municipal y las instalaciones de la corporación policiaca. La fuerte detonación generó pánico entre habitantes y comerciantes de la zona, obligando a una inmediata movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

La detonación dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y al menos 12 lesionadas. Reportes iniciales indican que el ataque pudo haberse complementado con drones abastecidos de explosivos, lo cual amplificó el radio de afectación. Las ondas expansivas de la explosión causaron daños considerables a comercios y casas habitación ubicados en las inmediaciones.

En un pronunciamiento preliminar emitido en su cuenta de X, la Secretaría de Seguridad estatal, @SSeguridad_Mich, señaló que el incidente fue un ataque directo contra la corporación. La dependencia informó que se registró un saldo inicial de "una persona fallecida y 10 lesionadas", y precisó que se ampliará la información conforme avance la verificación oficial de los hechos.

Ataque directo

Las autoridades de seguridad del estado implementaron un operativo de vigilancia en la cabecera municipal. Este despliegue busca asegurar la zona y dar con el paradero de los presuntos responsables del atentado. Las fuerzas de seguridad trabajan en la recolección de evidencia para confirmar la utilización de explosivos remotos en la agresión.

La fiscalía estatal inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y tipificar el delito. La acción contra la Policía Comunitaria subraya la escalada de violencia en la región, un factor que ha generado preocupación constante entre los habitantes de la costa de Michoacán.

Los servicios de emergencia, incluyendo ambulancias y Protección Civil, atendieron a los 12 lesionados reportados en la última actualización. Las víctimas fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención especializada por las heridas causadas por la explosión y los escombros volátiles.

Zona de conflicto

La ubicación del ataque, en la calle Ignacio López Rayón, destaca la audacia de los responsables al golpear directamente al centro administrativo y de seguridad del municipio. La presencia de personal militar y policial se mantiene intensa en Coahuayana.

El operativo de seguridad se mantendrá activo en los próximos días con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y desmantelar la célula delictiva responsable del coche bomba. Las autoridades reiteran su compromiso de informar con precisión los avances de la investigación una vez que concluyan las labores de verificación forense y policial.