Integrantes de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron este jueves un paro de labores de 48 horas en rechazo al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, al asegurar que el magisterio no fue tomado en cuenta en la elaboración de dicho programa integral.

El cese de actividades comenzó a las 8:00 horas con la toma de oficinas de distintas presidencias municipales en el estado, como parte de las acciones acordadas por las distintas fracciones que integran la sección sindical.

De acuerdo con los organizadores, el paro contempla la suspensión de clases en miles de escuelas públicas y forma parte de una jornada de protesta que busca presionar al gobierno estatal para abrir una mesa de diálogo con la CNTE sobre el contenido y la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Para este viernes, el magisterio disidente prevé realizar una marcha masiva en la ciudad de Morelia, que partirá desde Casa Michoacán con rumbo a Palacio de Gobierno, donde se contempla la realización de un mitin y la entrega de un pliego de demandas.

Las distintas fracciones magisteriales que se han sumado a la movilización estiman que alrededor de 8 mil planteles educativos en todo el estado se verán afectados por el paro de 48 horas, lo que impactará a cientos de miles de alumnas y alumnos de educación básica.

Los docentes insisten en que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia fue construido sin la participación real del magisterio y advierten que mantendrán sus acciones de protesta hasta que se les incluya en el diseño de las políticas públicas que inciden directamente en el sector educativo.



