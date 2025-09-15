La presidenta Claudia Sheinbaum se compromete a mejorar el salario mínimo para 2030.

Cuando concluya el sexenio, en 2030, el salario mínimo alcanzará para cubrir 2.5 canastas básicas', prometió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, 'el cual actualmente alcanza para 1.7 canastas'.

También destacó que dependerá del pueblo de México completar los seis años de su gestión constitucional, luego de que desde antes de asumir prometió someterse al proceso de Revocación de Mandato a mitad de periodo.

En Toluca, Estado de México, la presidenta Sheinbaum continuó la gira de su Primer Informe de Gobierno y suma ya 16 de las 32 entidades federativas, desde donde reiteró su compromiso de seguir impulsando el salario mínimo.

En este sentido, aseguró que para 2030 el salario mínimo deberá alcanzar para cubrir 2.5 veces la canasta básica, a fin de que más personas salgan de la pobreza y pobreza extrema.

Recordó que, de acuerdo con el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 13.5 millones de personas salieron de la pobreza en los últimos seis años.

Para 2025, el salario mínimo subió 12%, pasando de 248.93 a 278.80 pesos diarios en el país y de 374.89 a 419.88 pesos al día en la Zona Libre de la Frontera Norte, similar al incremento anual que registró en los últimos años.