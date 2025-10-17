La presidenta Claudia Sheinbaum recorrió zonas afectadas por las lluvias en Veracruz y anunció más visitas a estados del centro del país

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó este jueves un recorrido por Poza Rica, Veracruz, donde supervisó la entrega de ayuda humanitaria y la realización de traslados médicos a la población afectada por las lluvias extraordinarias registradas la semana pasada. Esta visita forma parte de su cuarto día de recorridos por territorios afectados para brindar atención directa a los ciudadanos.

“En Poza Rica, Veracruz, supervisamos la entrega de ayuda humanitaria y traslados médicos; en reunión previa evaluamos las zonas afectadas en el estado. Sigue la atención directa a la población” , informó la mandataria a través de sus redes sociales.

Durante la conferencia matutina denominada “Las mañaneras del pueblo”, Sheinbaum Pardo adelantó que, del viernes 17 al domingo 19 de octubre, realizará visitas a los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla para continuar con la evaluación de daños y atención a los afectados.

Apoyo y cifras de atención a damnificados

El Gobierno de México desplegó un operativo con alrededor de 52 mil servidores públicos, entre personal federal y autoridades estatales, para atender a las personas afectadas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Asimismo, se ha realizado un censo de 38 mil 872 viviendas afectadas en 72 municipios de estos cinco estados, lo que permite enfocar de manera más eficiente los esfuerzos de auxilio.

Información disponible para la población

Para mantener informada a la ciudadanía, el Gobierno de México habilitó el micrositio https://www.gob.mx/reporteporlluvias/ , donde se actualiza de forma permanente:

Avances de las acciones de emergencia.

Localidades aisladas y caminos afectados.

Personas fallecidas o no localizadas.

Este mecanismo busca garantizar que la población tenga acceso rápido a información confiable y pueda conocer el estado de las labores de rescate y apoyo en cada región afectada.