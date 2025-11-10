La presidenta de México anunció que no acudirá a la inauguración de la justa mundialista

Durante una edición especial de La Mañanera del Pueblo este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre los preparativos rumbo al Mundial 2026, que será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Cederá su lugar a una niña

La mandataria federal sorprendió al anunciar que no asistirá a la inauguración del torneo, que se llevará a cabo en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. En su lugar, aseguró que donará su boleto a una niña o joven aficionada al futbol que no tenga la posibilidad de asistir.

“En la inauguración le voy a dar mi boleto a una niña, a una joven, que no tiene la oportunidad de ir a ver la inauguración y que sea una amante del futbol. Estamos definiendo cómo vamos a elegir” , explicó Sheinbaum. "Pero ese boleto que me dieron, el 001, se lo voy a regalar a una niña para que pueda soñar con el futbol."

?? La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que regalará su boleto 001 del partido inaugural del Mundial 2026 a una niña aficionada al fútbol que no tenga la oportunidad de asistir pic.twitter.com/kbIVGti0N5 — El Universal (@El_Universal_Mx) November 10, 2025

Un “Mundial social” con sabor mexicano

La mandataria adelantó que su gobierno planea un “Mundial social”, con una amplia oferta turística y cultural para que tanto visitantes como locales disfruten de la experiencia. Entre las actividades destacadas se encuentran:

Construcción de canchas en distintas regiones del país.

en distintas regiones del país. Torneos locales para fomentar la participación comunitaria.

para fomentar la participación comunitaria. FIFA Fest en las tres ciudades sede mexicanas.

“Se van a construir canchas en todo el país, habrá torneos y acciones alrededor del futbol. Es un honor para mí y es un momento especial para todas y todos los mexicanos” , expresó.

En respuesta a versiones que circularon meses atrás sobre un posible cambio de sede, Jurgen Mainka, director de FIFA México, descartó que la ceremonia inaugural haya estado en riesgo. El Mundial 2026 marcará la tercera ocasión en que México sea anfitrión de la máxima competencia futbolística.