La presidenta de México y el presidente de Francia fortalecen lazos con acuerdos en ciencia, cultura y diplomacia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, firmaron en Palacio Nacional acuerdos de cooperación en ciencia, cultura y diplomacia.

En la vertiente cultural, confirmaron la exhibición temporal en México del Códice Azcatitlán y la presentación del Códice Boturini en Francia, como parte de una agenda bilateral que también incluye innovación y movilidad académica.

Los gobiernos enmarcaron los compromisos en una “nueva etapa” de relación con proyectos conjuntos en investigación, energías renovables, educación y patrimonio histórico. Para el sector cultural, el préstamo del Azcatitlán supone un atractivo de público y cooperación técnica en conservación; para universidades y centros de investigación, los convenios habilitan intercambios y trabajo en innovación aplicada.

¿Cuál es la importancia del préstamo del Códice Azcatitlán?

Según la conferencia conjunta, el Azcatitlán llegará en préstamo temporal desde la Biblioteca Nacional de Francia y el Boturini se mostrará en París; la Presidencia informó que se activarán mesas de seguimiento con cancillerías y ministerios de cultura para logística, conservación y calendario. En paralelo, ambas delegaciones dijeron que impulsarán la actualización de instrumentos económicos con la Unión Europea y un consejo estratégico bilateral.

De acuerdo con el recuento en vivo de medios, la mandataria subrayó que los códices son parte de la memoria histórica y del intercambio cultural previsto en la relación con Francia. Especialistas consultados por la prensa recordaron que el Azcatitlán se resguarda en París desde el siglo XIX y que su exhibición en México requiere protocolos de préstamo y seguros internacionales.

La visita de Macron a México ocurre en la antesala de la conmemoración de doscientos años de relaciones diplomáticas en 2030. La solicitud y ahora acuerdo sobre el Azcatitlán da continuidad a una política de recuperación y circulación de patrimonio con Europa; además, la agenda incluyó referencias a la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea.