La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “triste y lamentable” el homicidio del empresario limonero Bernardo Bravo, ocurrido el 20 de octubre de 2025 en Apatzingán, Michoacán, y ofreció respaldo al gobierno y a la fiscalía estatal para las investigaciones.

“Es un hecho triste y lamentable”, dijo hoy al referirse al caso, y añadió que habrá acompañamiento al gobierno y a la fiscalía estatal para el esclarecimiento.

De acuerdo con información difundida por autoridades federales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Rigoberto “N”, alias “El Plátano”, por su presunta participación en el crimen. La aprehensión forma parte de las diligencias iniciales para identificar a más involucrados y establecer el móvil.

