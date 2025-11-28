El derrame de sulfato de cobre en 2014 afectó a ocho municipios y 22 mil personas; la empresa debe cumplir con potabilizadoras, hospitales y fideicomiso.

La Presidenta Claudia Sheinbaum urgió a Grupo México cumplir con los compromisos para la limpieza del Río Sonora y la atención a las comunidades afectadas por el derrame tóxico de 2014.

"Aprovecho para decir que hemos estado muy insistentes con Grupo México para que se cumplan lo que le prometieron a las comunidades para la limpieza del Río Sonora y todo lo que tiene que ver con la salud de los habitantes", afirmó.

En su conferencia matutina, la Mandataria afirmó que la Secretaría de Gobernación le está dando seguimiento, junto con el Gobernador sonorense, Alfonso Durazo, y la Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena.

El 6 de agosto de 2014, un derrame tóxico de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México afectó a ríos Bacanuchi y Sonora, provocando daños en ocho municipios, donde se calcula viven 22 mil personas.

La empresa se comprometió a un plan de remediación, que incluía potabilizadoras, hospitales y empleos, así como un fideicomiso para cubrir los daños. Sin embargo, diversas comunidades y organizaciones han acusado que el consorcio no ha cumplido.

Sheinbaum insistió en que existe una mesa de diálogo, y la exigencia es que Grupo México cumpla con lo que originalmente planteó.

La Presidenta retomó el tema luego de que le preguntaran sobre si su Gobierno ya envió a sus homólogos de Canadá la lista de mineras canadienses en México que no cumplen con las normativas ambientales y otras obligaciones en el País.

Esto porque Sheinbaum ha advertido que pediría a ese País exhortar a las compañías con capital canadiense que cumplieran con la ley.

"Alicia Bárcena (Secretaria de Medio Ambiente) ha sido muy insistente con las mineras, se entregó la lista a Canadá, y ella ha sido muy estricta y muy, como es ella, de defensa del territorio, de la naturaleza, para garantizar que realmente se cumpla con las disposiciones de los estudios de impacto ambiental y la remediación que es fundamental", indicó.