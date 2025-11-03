La presidenta convocó a una reunión con el Gabinete de Seguridad tras el incidente durante el evento del Día de Muertos en una ciudad michoacana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó “con absoluta firmeza” el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado durante el Festival de las Velas , una tradicional celebración por el Día de Muertos en esa ciudad michoacana.

Asesinato durante una celebración pública

De acuerdo con reportes locales, el ataque se registró cuando el alcalde se tomaba fotografías con unos niños en la plaza principal. Sujetos armados abrieron fuego directamente contra él, provocándole la muerte en el lugar. Otra persona que se encontraba cerca también resultó lesionada.

Carlos Manzo, conocido por su estilo directo y su discurso contra la delincuencia organizada, había ganado la presidencia municipal en 2024 como candidato independiente bajo el movimiento “Los del Sombrero”. Su liderazgo y constantes denuncias contra grupos criminales le habían valido el apodo de “El Bukele michoacano”.

En meses recientes, el edil había solicitado en varias ocasiones apoyo de la Federación para reforzar la seguridad con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, alertando sobre la escalada de violencia en la región. En un videomensaje del 22 de septiembre de 2025, Manzo declaró:

"No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados que les han arrebatado la vida. Uruapan sigue esperando… y nadie viene."

Condolencias y acciones inmediatas del Gobierno Federal

A través de sus redes sociales, la presidenta Sheinbaum expresó sus condolencias a la familia del alcalde y al pueblo de Uruapan.

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida” , escribió.

La mandataria informó que, tras conocer los hechos, se comunicó de inmediato con el gobernador de Michoacán y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien a su vez ha mantenido contacto constante con la Fiscalía del Estado.

Asimismo, convocó de manera urgente al Gabinete de Seguridad, integrado por representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, para garantizar apoyo total a las autoridades michoacanas.

“Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la Estrategia de Seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más” , añadió Sheinbaum.

Conferencia del Gabinete de Seguridad

El secretario Omar García Harfuch confirmó que la reunión se realizó este domingo a las 09:00 horas. “Fuimos convocados por la Presidenta @Claudiashein a @GabSeguridadMX hoy a las 09:00 hrs”, publicó en redes sociales.

Tras el encuentro, el Gabinete de Seguridad programó una conferencia de prensa a las 11:00 horas para informar sobre los primeros avances de la investigación.

Según García Harfuch, Carlos Manzo contaba desde diciembre con protección policial y federal, la cual fue reforzada en mayo de este año con 14 elementos de la Guardia Nacional, policías municipales y dos vehículos oficiales.

A pesar de este esquema de seguridad, los atacantes aprovecharon la concentración de personas en el Festival de las Velas para ejecutar al alcalde. Hasta el momento no hay detenidos; la persona herida es testigo y el agresor abatido en el lugar no ha sido identificado ni vinculado con algún grupo criminal.

Líneas de investigación

Omar García Harfuch aseguró que no se descarta ninguna línea de investigación y que las autoridades ya ubicaron el lugar de alojamiento del agresor, gracias a videos del C5, entrevistas a testigos y la solicitud de grabaciones a comercios aledaños.

Por su parte, el General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, presentó una línea del tiempo de los operativos y acciones de seguridad en Uruapan, incluyendo reuniones del presidente municipal en la 21 Zona Militar para solicitar refuerzos y revisar avances en la estrategia de seguridad.

La presidenta Sheinbaum añadió durante su comunicado que los mandos territoriales de Defensa y la Guardia Nacional mantenían comunicación constante con el alcalde, y reiteró el compromiso del gobierno federal de garantizar que el caso se investigue con transparencia.

Sheinbaum destacó que estos hechos reafirman la necesidad de fortalecer la Estrategia de Seguridad implementada desde el inicio de su administración.