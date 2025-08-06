Con 20 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, la exgobernadora de Sonora fue ratificada por la Comisión Permanente del Senado como embajadora en Panamá.

La exgobernadora del estado de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, tomó protesta este miércoles ante la Comisión Permanente del Senado de la República como embajadora de México en la República de Panamá.

Pavlovich Arellano fue designada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), quien está facultada para nombrar embajadores con ratificación en la Cámara Alta.

Durante sesión en el Congreso de la Unión, la exmandararia estatal fue ratificada con 25 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones.

Además, también rindió protesta Francisco Javier Díaz de León como embajador de México en Turquía, quien obtuvo 35 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Los dos diplomáticos subieron al presidium donde recibieron en manos Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, sus respectivos nombramientos.

'’Felicidades señora y señor embajador, a nombre de la Comisión Permanente les deseo éxito en su encargo’’ , dijo Fernández Noroña en medio de aplausos en el recinto legislativo.

Destaca morenista designación de Pavlovich y Díaz

Previamente en tribuna, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez aseguró que la designación de la expriísta ‘’refrenda el compromiso de nuestro país con Centroamérica y con una diplomacia activa que privilegie el diálogo político, la cooperación técnica y la protección consular’’ .