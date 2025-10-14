Videos muestran a personas armadas entregando ayuda en Tihuatlán; "Eso no está bien", dice Sheinbaum

Videos difundidos en redes sociales muestran a presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entregando despensas en Tihuatlán, una de las comunidades más afectadas por las intensas lluvias que han azotado Veracruz y otros estados del país.

Videos muestran a hombres armados repartiendo ayuda

En redes sociales circularon videos donde se observa a personas armadas, con uniformes tácticos y pasamontañas, descargando bolsas de víveres desde una camioneta mientras habitantes forman filas para recibir la ayuda.

Durante la entrega se escucha claramente: “De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Las despensas, marcadas con la leyenda “CJNG Octubre 2025”, contienen productos básicos como papel higiénico, azúcar, arroz y alimentos enlatados.

En Veracruz, se reportó que el CJNG repartió narcodespensas a damnificados.



Entregaron víveres a los afectados, ante la ausencia de un gobierno que sigue rebasado.



"No está bien eso", dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su preocupación ante los videos. En conferencia de prensa en Palacio Nacional la mañana del martes, declaró:

"Bueno, vimos los videos, no tenemos la certeza de que sean videos de los lugares reales, pero, evidentemente, no está bien eso, ¿verdad?", dijo.

Agregó que no se tiene certeza de que los videos correspondan a los lugares reales, pero insistió en la necesidad de que el primer apoyo oficial a la población damnificada llegue este fin de semana. Sheinbaum destacó que, particularmente en Poza Rica y Álamo, ya se encuentran desplegadas máquinas y brigadas para la limpieza y apoyo a los afectados.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una declaración oficial sobre la posible presencia del CJNG en las zonas donde se entregaron las despensas.

Veracruz enfrenta graves daños por lluvias

Las lluvias torrenciales han dejado al menos 64 personas fallecidas y decenas de desaparecidos en varios estados, incluyendo Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Las inundaciones han provocado escasez de alimentos, agua potable y otros insumos básicos, situación que grupos criminales han aprovechado para ganar influencia local.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que varias viviendas resultaron dañadas en Poza Rica y Álamo, y que algunas zonas de la sierra permanecen incomunicadas debido a derrumbes en carreteras.

“Hubo un derrumbe de una parte de un cerro entre la carretera de Huayacocotla y Zontecomatlán, que es la carretera principal para comunicar la sierra, y dejó incomunicado también a Ilamatlán y muchas comunidades, no tienen vías, caminos, se los llevó el agua” , dijo Nahle.

La funcionaria detalló que desde hace días se ha activado un puente aéreo con apoyo del Ejército, Marina y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), con 24 vuelos a la sierra y 86 personas rescatadas, incluyendo mujeres embarazadas.