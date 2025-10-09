El cierre parcial del gobierno estadounidense afecta a trabajadores, turistas y comercio binacional.

El cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos ya provoca afectaciones visibles en los cruces fronterizos entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. La reducción de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha generado filas de vehículos de varias horas, afectando tanto a quienes cruzan por trabajo como a turistas y comerciantes, constató EFE este jueves.

Impacto en la economía binacional









El fenómeno, presente desde el pasado fin de semana, repercute directamente en la economía binacional, pues los retrasos prolongan el traslado de personas y mercancías. Gerardo, un juarense entrevistado en el puente internacional Córdova-Américas, expresó su preocupación:

“Pues, opino de que está mal, porque prácticamente estamos tardando más tiempo en los cruces internacionales, y nos está afectando (…) Somos una frontera donde tenemos bastante flujo internacional en economía, tanto en el turismo como en el comercio exterior.”

Otros conductores coincidieron en que las filas se han vuelto más prolongadas y temen que la situación empeore, considerando que el cierre del gobierno estadounidense entra ya en su segunda semana, sin un acuerdo político a la vista, y miles de trabajadores públicos permanecen sin empleo ni sueldo temporalmente.

“Sí, pues el tiempo que perdemos aquí en la fila (…) A lo mejor la gente ya no vamos a venir porque es mucho la pérdida de tiempo. Son las filas muy largas” , Cecilia, otra juarense afectada, comentó.

Cruces cotidianos se vuelven un reto

El comercio entre Ciudad Juárez y El Paso es uno de los más activos de la frontera México–Estados Unidos. Miles de personas cruzan diariamente por motivos laborales, familiares o de compras. William, quien cruza todos los días por trabajo, relató que las esperas han alcanzado hasta seis horas:

“Sí, estos tres días ha habido como filas de a veces tres, cinco, seis horas, y pues para ir al trabajo lo hacen más difícil y más complicado.”

Aunque algunos usuarios reportan un flujo más ágil en ciertas horas, reconocen que el cierre del gobierno estadounidense representa un nuevo obstáculo para la frontera más dinámica entre México y Estados Unidos. Armando Valerio, residente de Juárez, indicó:

“Siempre ha afectado, o sea, toda la vida he vivido aquí en Juárez, y siempre ha habido problemas, siempre, pero pues la gente seguimos cruzando (…) por necesidades de trabajo, de comercio, de familiares, por alguna razón, pero pues ahí va.”

Autoridades locales advierten que las demoras continuarán mientras no se restablezca el personal completo en los cruces internacionales. Ciudad Juárez, con más de 1.5 millones de habitantes, depende en gran medida de las exportaciones y del flujo constante hacia Estados Unidos, por lo que la situación preocupa a sectores económicos y a la población en general.