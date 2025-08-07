Una ciberestafa en México utiliza hacking avanzado junto con técnicas de manipulación emocional para engañar a víctimas.

Autoridades alertan sobre una nueva modalidad de fraude cibernético que combina el acceso no autorizado a sistemas (hacking) con manipulación psicológica para inducir a la víctima a compartir información confidencial.

Este tipo de ataques aprovecha no solo las vulnerabilidades técnicas, sino también las respuestas emocionales humanas, como la urgencia, el miedo o la empatía. Tales tácticas operan bajo la premisa de que los usuarios son el “eslabón débil” en la cadena de seguridad.

Tácticas psicológicas utilizadas

Los ciberdelincuentes preparan un escenario cuidadosamente diseñado, usan datos personales recopilados previamente y activan emociones para que las víctimas se confíen. Esto se enmarca dentro de técnicas de ingeniería social, que representan la base de este tipo de ciberfraudes.

Importancia de estar alerta

Especialistas recomiendan adoptar medidas como verificar la identidad del interlocutor, evitar respuestas impulsivas a mensajes urgentes o emocionales, y confirmar información mediante canales oficiales antes de compartir datos sensibles

La clave para defenderse está en la combinación de prevención tecnológica y pensamiento crítico: siempre verifique y no actúe bajo presión.