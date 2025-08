Jorge García Escandón, exchofer de Paco Stanley, rompió el silencio y responsabilizó a Jorge Gil de haber contribuido a que pasara dos años en prisión.

El nombre de Paco Stanley volvió a ser tendencia luego de nuevas declaraciones de Jorge Gil, colaborador cercano del conductor asesinado en 1999. En una reciente entrevista, Jorge García Escandón, exchofer de Stanley, acusó a Gil de haber contribuido a su encarcelamiento durante dos años.

García Escandón aseguró que si Gil hubiera declarado desde un inicio que no lo consideraba sospechoso, su vida habría tomado otro rumbo. Señaló que los escritos y testimonios públicos de Gil —incluyendo su libro— alimentaron la percepción de culpabilidad en su contra.

En entrevista para el programa Ventaneando, el exchofer manifestó su inconformidad ante la reciente exposición mediática del caso. Yo estoy tratando de olvidar esa parte, pero que lo vuelvan a recordar y lo vuelves a sentir , comentó al referirse a la narración detallada que Gil hizo sobre el ataque.

También cuestionó el papel de Gil como testigo: Los dos estuvimos a punto de morir. Yo estaba al lado de Paco. A mí me salpicó una gotita, como él dice que lo salpicó. No entiendo… se puso a contar los disparos. Yo creo que tuvo tiempo de ver quién disparó , afirmó García.

Jorge Gil narra con detalle el ataque de 1999

Fue a finales de julio de 2025 cuando Jorge Gil ofreció declaraciones a medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí, recordó con detalle lo ocurrido dentro de la camioneta Lincoln Navigator el 7 de junio de 1999, día en que Stanley fue asesinado.

No solo eso, me salpicó su sangre… viene la primera bala en su cabeza… viene el segundo tiro… el tercero… el cuarto… el quinto es para mí, y el sexto también , relató Gil.

El comunicador señaló que sus testimonios no buscan causar daño, sino contar lo que vivió: Me marcó de por vida. No tengo intención de dañar a nadie , dijo, asegurando que ha encontrado consuelo en su familia y su fe.

El caso Paco Stanley continúa generando controversia más de dos décadas después de su asesinato. Mientras Jorge Gil insiste en compartir su versión de los hechos, Jorge García Escandón mantiene que esas declaraciones públicas han afectado su vida de manera irreversible.