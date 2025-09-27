El camión de la empresa Morados fue arrastrado por cerca de 400 metros tras el choque.

La mañana de este sábado 27 de septiembre, un grave accidente se registró en la comunidad de La Nopalera, municipio de Comonfort, cuando un camión de pasajeros fue impactado por un tren al intentar cruzar las vías.





Impacto y primeros reportes

El camión de la empresa Morados fue arrastrado por cerca de 400 metros tras el choque en la intersección rumbo a San Pedro.

Según vecinos, el autobús, que realiza su recorrido habitual por Morales, Orduña y La Nopalera, salió ese día con retraso, lo que pudo haber motivado que el conductor intentara ganarle el paso al tren.

Tras el accidente, vecinos alertaron al 911. Autoridades municipales y estatales confirmaron preliminarmente cinco personas fallecidas y 23 más lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales de la región, entre ellos el Hospital Comunitario de Comonfort, el Hospital General de San Miguel de Allende y el Hospital General de Celaya.

Le intentó ganar el paso y terminó en tragedia.



En Guanajuato un autobús fue embestido por un tren en la comunidad de La Nopalera en el municipio de Comonfort. Se reportan cinco muertos y varios heridos.



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/0AFuxwvG82 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 27, 2025





Atención a víctimas



Paramédicos, bomberos y personal de Protección Civil acudieron de inmediato para brindar atención a los lesionados. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se activaron protocolos de emergencia y se coordinó con fuerzas estatales, municipales y de salud para atender a los afectados.

Entre los heridos reportados por N+ se encuentran:

Ana Rocío Rodríguez Vázquez, 22 años , Hospital General de Celaya, grave.

, Hospital General de Celaya, grave. Fátima Mendoza Reyes, 23 años , Hospital Comunitario de Comonfort, código amarillo.

, Hospital Comunitario de Comonfort, código amarillo. Gladis Berenice López Bustos, 20 años , Hospital General de San Miguel de Allende, código rojo.

, Hospital General de San Miguel de Allende, código rojo. Mari Cruz Orduña Martínez, 24 años, Hospital General de San Miguel de Allende, código amarillo.

“Uno de los que falleció es un señor de aquí de La Nopalera, a quien conocemos como ‘El Rojo’”, relató Juan, vecino de la zona.





Reacciones oficiales



La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo lamentó la tragedia a través de sus redes sociales:

“Lamento profundamente el accidente ocurrido esta mañana en Comonfort, en el que lamentablemente perdieron la vida cinco personas y otras más resultaron heridas. A las familias de las víctimas les expreso todo mi respaldo y solidaridad. Estaremos con ustedes en este difícil momento.”

La mandataria estatal instruyó a las secretarías de Gobierno, Seguridad y Salud a coordinarse con el municipio para garantizar atención médica y acompañamiento a las familias afectadas.

La zona permaneció resguardada varias horas mientras se extraían los cuerpos y se limpiaban las vías. Las autoridades continúan trabajando en el lugar y se prevé que en las próximas horas se actualice el número oficial de víctimas y lesionados.