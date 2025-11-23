El hombre , identificado como José ‘N’, fue interceptado a bordo de una camioneta Suburban, de color blanco, modelo 2017 y con placas alteradas.

La mañana de este domingo la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas informó sobre la detención de un individuo en el municipio de Tapachula, presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa (CDS).

De acuerdo con las imágenes compartidos, el sujeto vestía camisa a cuadros, pantalón y zapatos de color negros.

En las labores para su aprehensión participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Fronteriza, Guardia Estatal Preventiva, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y la Policía Municipal.

Durante la inspección, fueron localizados 175 paquetes con características propias de la cocaína.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, garantizando el debido proceso y el respeto a la legalidad.