Personas que se hacen pasar por empleados de la CFE dejan avisos apócrifos en domicilios para exigir pagos de 5 a 20 mil pesos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió una alerta a nivel nacional tras detectar una nueva modalidad de extorsión en la que individuos que se hacen pasar por trabajadores de la empresa engañan a los usuarios mediante falsas notificaciones de multa y amenazas de corte de servicio.

En días recientes, usuarios de distintas zonas del país han reportado la aparición de avisos apócrifos colocados en domicilios particulares, a través de redes sociales y quejas ciudadanas.

La variante más común detectada en este modus operandi consiste en dejar hojas impresas en los domicilios, principalmente los viernes por la tarde. Estos avisos notifican falsamente al usuario que dispone de solo 12 horas para pagar entre 5,000 y 20,000 pesos, argumentando que su medidor carece de sello, candado o presenta alguna anomalía.

Los documentos fraudulentos incluyen un número telefónico falso al cual se solicita comunicarse "para solucionar el problema". Durante la llamada, los extorsionadores afirman que se trata de una falta grave o delito, y que la multa es obligatoria. Posteriormente, un individuo que se ostenta como "Jefe de Área de CFE" —algunos incluso han creado un perfil falso en LinkedIn— contacta nuevamente a la víctima, ofreciendo reducir la multa y proporcionando una cuenta bancaria personal para realizar el depósito, consumando así la estafa.

Otra variante detectada involucra a una persona uniformada de manera similar al personal de CFE que acude directamente al domicilio con el pretexto de realizar un "operativo especial" o un cambio de medidor. Durante la visita, señala supuestas irregularidades, intentando obtener dinero en efectivo para evitar una sanción o multa.

Hasta el momento, la CFE ha recibido reportes de estos casos en el Estado de México, Ciudad de México y Baja California, aunque la empresa advierte que el esquema podría replicarse en todo el país. Para la ciudadanía, la CFE reitera que todo empleado de CFE debe portar uniforme y credencial oficial con fotografía vigente y logotipos institucionales.

El usuario tiene derecho a solicitar la identificación del trabajador e incluso tomarle una fotografía como respaldo. La empresa enfatiza que no se debe nunca pagar ni entregar dinero en efectivo a ninguna persona que se presente en el domicilio, ya que CFE solo recibe pagos mediante canales institucionales o centros autorizados.

Para confirmar la veracidad de cualquier aviso o documento recibido, los usuarios deben comunicarse al número 071. El personal del 071 podrá confirmar si existe alguna orden o gestión legítima relacionada con su servicio, proporcionando para ello el número de servicio o una fotografía del medidor.

La CFE ha iniciado una investigación formal para documentar los incidentes y recopilar información directa de los afectados en las distintas Divisiones de Distribución. Además, la empresa ha presentado diversas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales, lo que ha derivado en la detención de varios individuos involucrados en estos delitos.

Finalmente, la CFE insta a la ciudadanía a denunciar inmediatamente cualquier intento de extorsión, acudiendo a las oficinas más cercanas o presentando una denuncia formal ante las autoridades competentes.