La activista sonorense Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras, aseguró que en los últimos días se han incrementado las amenazas en su contra.

En entrevista previa a una reunión de familias buscadoras con monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, Flores mostró decenas de registros telefónicos recientes en los que, afirmó, la han amenazado con “desaparecerla” si continúa con su activismo.

Relató que en apenas tres días ha recibido una cantidad inusual de llamadas de números desconocidos, donde la insultan, la ofenden y le exigen que deje de compartir información sobre búsquedas y de “visibilizar” la crisis de desapariciones.

La activista señaló que los agresores le advierten que ella podría “convertirse en la siguiente buscada”, pero respondió que no se esconderá porque “no le debe nada a nadie” y su compromiso es con las víctimas y sus familias.

Flores afirmó que los mensajes buscan que “ya pare con esto” y que “no siga calentando el rancho”, pero insistió en que no está dispuesta a renunciar a la búsqueda de sus hijos ni a la de miles de personas desaparecidas en el país.

Sostuvo que las familias buscadoras siguen enfrentando riesgos en cada jornada de rastreo, sin apoyos suficientes ni medidas de protección a la altura del peligro que implica intervenir en zonas dominadas por el crimen