Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX, a 11 años de su desaparición. Autoridades desplegaron operativos de seguridad y tránsito.

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados por estudiantes y organizaciones sociales, realizaron una marcha en la Ciudad de México para exigir justicia a 11 años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

El contingente partió desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, avanzando sobre Paseo de la Reforma al grito de la consigna: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Previo a la movilización, el abogado Isidoro Vicario, representante de los padres de los estudiantes, afirmó que es necesario profundizar las líneas de investigación que involucran al Ejército en la desaparición de los normalistas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo de tránsito y vigilancia para encauzar la marcha y reducir el impacto en la movilidad.

De acuerdo con las autoridades, los cierres viales abarcan desde la glorieta de la Diana Cazadora hasta el Eje 1 Norte Guerrero y el Eje Central Lázaro Cárdenas, incluyendo avenidas como Insurgentes, Florencia, Juárez, Bucareli y Rosales.

Se recomienda a los automovilistas utilizar como rutas alternas el Circuito Interior y el Anillo Periférico para los traslados de norte a sur, mientras que para ingresar al centro de la capital se sugieren Eje 1 Norte, avenida Cuauhtémoc y Río de la Loza.



