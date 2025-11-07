Tres agentes fueron arrestados y su director separado del cargo tras confirmarse su participación en la detención y muerte del joven de 21 años

Lo que comenzó como un arresto en calles del Centro Histórico terminó en una tragedia que ha provocado indignación en la Ciudad de México. Erick Omar, un joven de 21 años, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y, horas después, fue hallado sin vida en una calle de la alcaldía Venustiano Carranza.

La dependencia confirmó la detención de tres elementos involucrados en los hechos y la separación del director del sector al que pertenecían los uniformados. La Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación interna tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad que muestran el momento de la detención.

VIDEO: El arresto y la desaparición

De acuerdo con la SSC, el 4 de noviembre, Erick Omar fue detenido por policías del sector Consulado en la calle Soledad, en la colonia Zona Centro. Un video grabado por un vecino muestra a tres oficiales sometiéndolo violentamente en el suelo; uno de ellos lo golpea y después lo arrastran hasta una patrulla del sector Congreso. Esa fue la última vez que se le vio con vida.

Indignación y rabia: ¡#JusticiaParaErick!#Video #Viral



OTRA DE POLECIAS …….



El 4 de nov, Erick Omar fue detenido por policías de la @SSC_CDMX (sector Consulado) mientras paseaba a su perro, en la calle soledad, @A_VCarranza



Fue golpeado, subido por la fuerza a una… pic.twitter.com/cwpWr2Rhet — Halcon (@HalconOnce) November 7, 2025

Su familia comenzó una búsqueda desesperada que duró más de 24 horas. “Pensamos que iba a llegar, pero no llegó. Lo buscamos en delegaciones, hospitales, con autoridades… nadie sabía nada”, relató su tía, Itzel Hernández.

El 5 de noviembre, paramédicos encontraron el cuerpo del joven en la calle Miguel Negrete, colonia 10 de Mayo. Cuando lo revisaron, ya no presentaba signos vitales.

Indignación y exigencia de justicia

Los familiares de Erick Omar aseguran que falleció a causa de la golpiza a manos de los policías.

“El cuerpo tiene muchos golpes, los policías lo golpearon brutalmente. Nadie nos ha explicado por qué lo detuvieron ni por qué tanta violencia” , denunció su tía Itzel.

Otra de sus tías, Brenda Isabel, expresó entre lágrimas: “Sentimos una rabia enorme, un coraje… pero lo que queremos es justicia. Él no merecía una muerte así”. Erick deja en la orfandad a dos niños pequeños.

Familiares, amigos y vecinos realizaron una protesta en Avenida Jardín , en la alcaldía Azcapotzalco, para exigir justicia. Llevaron pancartas con su nombre, fotografías y consignas contra la violencia policial.

“Erick no era un delincuente. Era un joven trabajador, con sueños. Lo mató la policía que debía protegerlo” , se escuchaba entre los manifestantes.

Policías detenidos y director cesado

Tras la revisión de las cámaras de videovigilancia, la SSC confirmó que los policías involucrados son Ricardo “N”, Jaziel “N” y Enrique “N”, adscritos al sector Congreso. Los tres fueron detenidos por la Dirección General de Asuntos Internos y trasladados ante el Ministerio Público , mientras continúan las investigaciones.

Además, la Secretaría ordenó la separación del director del sector encargado de supervisar a los oficiales.

En un comunicado emitido el 7 de noviembre, la SSC-CDMX informó que “todos los hechos ilícitos en los que se vean involucrados elementos policiales serán investigados y sancionados; no se permitirán actos de corrupción ni daños a la ciudadanía”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de la detención y muerte de Erick Omar. La SSC aseguró que colaborará en las indagatorias “para determinar el actuar policial y deslindar responsabilidades”.

Mientras tanto, la familia del joven espera que el caso no quede impune y que se haga justicia por la vida que le fue arrebatada.