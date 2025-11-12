La menor fue localizada sin vida un día después del ataque armado donde asesinaron a su madre y a otras dos personas en Juchitán.

La menor Noelia Daylen 'N', de cuatro años de edad, fue localizada sin vida la tarde del 11 de noviembre dentro de un domicilio particular en la colonia La Planta, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. La niña había sido reportada como desaparecida tras el ataque armado ocurrido un día antes, en el que fueron asesinadas su madre y otras dos personas.

Cronología del caso

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la mañana del 10 de noviembre Noelia salió de su casa acompañada de su madre, Adilene 'G.L.', de 21 o 22 años. Horas más tarde se perdió contacto con ambas.

Ese mismo día, en la avenida Vicente Guerrero, a la altura de la agencia Guiguyita, se registró un triple homicidio. Las víctimas fueron la madre de Noelia, una joven identificada como K.V.S. (25 años), y un hombre, C.E.A.M. (19 años). Los cuerpos presentaban impactos de armas de grueso calibre, incluidos casquillos de 9 milímetros y AR-15.

Al no encontrarse a la menor en la escena, familiares y vecinos iniciaron su búsqueda. La abuela de Noelia difundió un mensaje en redes sociales pidiendo su regreso, con la esperanza de que la niña pudiera despedirse de su madre.

#Oaxaca|| “Devuélvanme a mi niña”: clamor de una abuela tras el asesinato de su hija en Juchitán

“Noelia Daylen tiene solo cuatro años. Es inocente, es dulce, es mi nieta. Y ahora no sé dónde está. Le arrebataron a su madre de la forma más cruel, y a mí me arrancaron el alma. pic.twitter.com/VIKNfRtY9u — La Tinta Oaxaca (@LaTintaOax) November 11, 2025

Operativo

La desaparición de la menor motivó la activación de la Alerta Amber en Oaxaca. En la búsqueda participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Policía Estatal, Policía Municipal y voluntarios de la sociedad civil.

El operativo incluyó revisión de vehículos, patrullajes a pie, drones y binomios caninos. Finalmente, la tarde del 11 de noviembre, la FGEO confirmó que Noelia había sido localizada sin vida dentro de una vivienda en la colonia La Planta.

FGEO da acompañamiento a familia para identificación de niña derivado de hechos ocurridos en Juchitán y garantiza actuaciones seguras con apego a protocolos de acceso a la justicia para víctimas

Oaxaca de Juárez a 11 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de…



Oaxaca de Juárez a 11 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de… pic.twitter.com/F82bjMjIkU — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 12, 2025

Tres detenidos y posibles vínculos criminales

En el sitio del hallazgo fueron detenidas tres personas, identificadas como R.E.B.N., originaria del Estado de México, y M.G.S.P. y R.I.P.G., ambas de Chiapas.

Las autoridades informaron que los detenidos son investigados por su presunta participación directa en la desaparición y muerte de Noelia Daylen, así como en el ataque armado del día anterior. Las primeras líneas de investigación apuntan a una posible célula delictiva con presencia en la región del Istmo.

La Fiscalía estatal indicó que brindó acompañamiento psicoemocional y apoyo especializado a los familiares de la víctima. Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica.

Contexto de violencia

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, lamentó la muerte de la menor y aseguró que el caso "no quedará impune".

A nivel nacional, el crimen generó fuertes pronunciamientos. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, criticó la falta de protección a la niñez; la activista Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, escribió que el único "error" de Noelia fue "haber nacido en estos tiempos donde el crimen se siente dueño de nuestra vida". Por su parte, Adrián LeBarón denunció la creciente vulnerabilidad de los menores en México.

Según datos de la colectiva feminista Ges Mujer 'Rosario Castellanos', hasta el 10 de noviembre de 2025 se contabilizan 74 mujeres asesinadas de forma violenta en Oaxaca, la mayoría en impunidad, con las regiones del Istmo y Valles Centrales como las más afectadas.