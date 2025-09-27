El director general del Parque Fundidora, Jean Joseph Léautaud Russek, confirmó la separación del coordinador del zoológico de La Pastora tras evidenciarse maltrato a la osa "Mina", que padece una enfermedad de la piel.

El Director General del Parque Fundidora, Jean Joseph Léautaud Russek, informó que el coordinador general del zoológico de La Pastora fue separado de su cargo tras confirmarse negligencias en el cuidado de la osa denominada "Mina", que presenta una enfermedad de la piel.

La decisión se tomó luego de que una investigación interna revelara que el responsable del zoológico y su personal médico veterinario pudieron haber actuado mejor en favor de la osa y que se proporcionó información imprecisa a la ciudadanía.

“ Esta investigación arrojó que el responsable del zoológico y su equipo médico pudieron hacer más por Mina. Por estas razones, tras analizar los resultados, decidí separar de su cargo al coordinador general del zoológico ”, declaró Léautaud Russek.

Además, el director indicó que en los próximos días médicos veterinarios de Profepa acudirán al zoológico para evaluar la condición de Mina y determinar las mejores acciones para su cuidado y recuperación.

El caso tomó notoriedad luego de la difusión de un video en redes sociales, donde se observa a la osa cabizbaja, rodeada de moscas, lo que generó cuestionamientos sobre las condiciones de su hábitat y su salud.

El Parque Fundidora aseguró que continuará trabajando en colaboración con Profepa y especialistas para garantizar que la osa reciba un trato digno y la atención médica necesaria.