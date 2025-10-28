Autoridades estatales entregan el caso a la instancia federal debido a que el fallecimiento ocurrió en un hospital del IMSS.

La Fiscalía General de la República (FGR) se hará cargo de la investigación del caso de la niña de cinco años que falleció tras ser picada por un alacrán dentro del jardín de niños Ignacia E. de Amante, en el centro de Hermosillo.

Traslado del caso a la FGR

El fiscal general de justicia de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, explicó este lunes que aunque inicialmente la Fiscalía Estatal inició la carpeta de investigación, el caso fue turnado a la FGR debido a que el deceso ocurrió en un hospital federal, específicamente en el IMSS, lo que implica que la investigación debe realizarse bajo jurisdicción federal.

“Se inició la carpeta respectiva en auxilio de la Autoridad Federal. Se realizaron los dictámenes periciales correspondientes, se entregó el cuerpo de la pequeña a sus familiares, además de que se canalizó a las áreas de víctimas del gobierno del Estado para apoyar a los padres de la menor”, informó Salas Chávez.

El fiscal indicó que desde el lunes por la noche la carpeta de investigación ya está bajo resguardo de la FGR, y que la FGJE seguirá brindando apoyo, pero no puede ofrecer más detalles debido a que la investigación ahora es competencia exclusiva de la instancia federal.

Responsabilidades y diligencias

Salas Chávez recalcó que será la FGR quien determine si existe alguna responsabilidad civil o penal relacionada con el incidente. Además, señaló que todas las medidas necesarias serán tomadas para esclarecer las circunstancias que llevaron a la menor a sufrir la picadura fatal dentro del plantel educativo.

“La autoridad estatal está impedida para ofrecer mayores datos sobre el caso, ya que el proceso de investigación permanece activo en el ámbito federal”, agregó el fiscal.

Contexto del incidente

El suceso ocurrió el lunes 20 de octubre dentro de un jardín de niños ubicado en el centro de Hermosillo, donde la menor, de cinco años, fue picada por un alacrán mientras se encontraba en un aula.

Tras la picadura, autoridades del plantel la auxiliaron inmediatamente, trasladándola a un hospital del IMSS, donde la madre de la menor es derechohabiente. Según la cronología del mismo IMSS donde fue ingresada, la atención se desarrolló de la siguiente forma:

12:23 horas: ingreso de la paciente al Hospital de Ginecopediatría del IMSS .

ingreso de la paciente al 1 2:25 horas: la menor fue canalizada e intubada de inmediato en el área de choque.

la menor fue e intubada de inmediato en el área de choque. 13:08 horas: se le aplicaron dos viales de suero antialacrán , que no se encontraban disponibles al momento del ingreso.

se le aplicaron 13:45 horas: pese a los esfuerzos médicos, la niña sufrió dos paros cardiorrespiratorios y falleció.

El IMSS reconoció públicamente que el hospital no contaba con el antídoto al momento del ingreso, debido a que las existencias habían sido utilizadas durante el fin de semana para atender otros casos. El suministro estaba programado para reponerse el martes siguiente, un día después del incidente.

Ahora, las autoridades estatales mantienen contacto con la FGR y brindan apoyo logístico, pero todos los avances y reportes sobre la investigación serán proporcionados únicamente por la Fiscalía General de la República.