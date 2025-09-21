El próximo viernes se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y padres señalan que están como al principio, "en completa impunidad".

Ante medio millar de estudiantes normalistas, Hilda Hernández Rivera, madre de José Manuel González, uno de los 43 de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hace casi 11 años, aseguró que están muy decepcionados y molestos con el Gobierno porque sólo les ha dicho mentiras.

El próximo viernes se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y Hernández asegura que están como al principio, "en completa impunidad" .

Los padres y madres de los 43 encabezaron una marcha en la que participaron jóvenes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm) de al menos 10 normales rurales.

En los casi 11 años de la lucha para encontrar a sus hijos, cuatro de los padres de los 43 ya fallecieron: Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello; Saúl Bruno García, padre de Saúl Bruno Rosario; Bernardo Campos Cantor, padre de José Ángel Campos Cantor, y Ezequiel Mora Chona, padre de Alexander Mora Venancio.

"Pese a que muchos de nosotros estamos enfermos vamos a seguir luchando hasta que el Gobierno nos diga la verdad y nos los entregue con vida" , dijo Magdalena Maestro Olivarez, madre del normalista Antonio Santana Maestro.

Tras recorrer más de un kilómetro por las calles, los padres y madres de los 43 y los normalistas arribaron a la plaza Primer Congreso de Anáhuac, que esta vez estaba libre de comerciantes.

Isidoro Vicario Aguilar, el nuevo abogado de los padres y madres de los 43, aseguró que después de este caso que ocurrió en Iguala las familias que tienen un pariente desaparecido hicieron visible su sufrimiento y salieron a las calles a protestar.

"En Guerrero y en el País siguen las desapariciones y hay una cifra oficial de 133 mil desaparecidos y por eso hay muchos colectivos que realizan búsquedas porque el Gobierno no investiga nada" , expresó.

Este domingo se dio a conocer la desaparición de cuatro hermanos en la comunidad Kilómetro 30, en el municipio de Acapulco.

Se trata de María del Rosario, de 13 años de edad; Grisel de Jesús de 12; Jesús Gerardo, de 10 , y Yoel Olea Ramírez, de ocho años.